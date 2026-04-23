Фестиваль коренных народов Севера пройдет в Тюмени 25 апреля

На тюменской пешеходной улице Дзержинского 25 апреля состоится областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера, его приурочили ко Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации и Году единства народов России.

Начнется фестиваль в 13:00, концертная программа стартует в 15:00.

Что будет на фестивале? Мастер-классы по изготовлению уникальных изделий, национальные игры, выставка-продажа изделий народных промыслов, демонстрация национальных костюмов, фотозоны с чумом, традиционные обряды и многое другое.