Фестиваль коренных народов Севера пройдет в Тюмени 25 апреля

10:21 23 апреля 2026
На тюменской пешеходной улице Дзержинского 25 апреля состоится областной фестиваль коренных малочисленных народов Севера, его приурочили ко Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации и Году единства народов России.

Начнется фестиваль в 13:00, концертная программа стартует в 15:00.

Что будет на фестивале?  Мастер-классы по изготовлению уникальных изделий, национальные игры, выставка-продажа изделий народных промыслов, демонстрация национальных костюмов, фотозоны с чумом, традиционные обряды и многое другое.

