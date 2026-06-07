В Уватском округе стартовали работы по обновлению коммунальной инфраструктуры

Во время прямого эфира главы Уватского округа с его жителями обсудили пожароопасный сезон, аварийность на дорогах, работа жилищно-коммунальной системы, детский отдых и правила поведения на воде.

- Сегодня безопасность выходит на первый план в различных сферах деятельности - противопожарная, противопаводковая, безопасность детей во время школьных каникул. Для нас, как для транзитной территории очень важна безопасность на федеральных трассах, потому что, к сожалению, из года в года остается достаточно высокая аварийность. В общем, это целый комплекс мер и рекомендаций, которые нужно учитывать и во время работы, и во время отдыха, - говорит глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. Кроме того, сейчас для нас приоритетная задача подготовка к отопительному сезону 2026-27. Ресурсоснабжающие организации формируют нормативный запас топлива, создан запас материально-технических средств для аварийно-восстановительных работ, есть запас горюче-смазочных материалов. Разработан и утвержден план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций, в том числе с применением электронного моделирования.

На сегодня протяженность сетей ЖКХ в Уватском округе составляет около 70 километров.

- В силу географического положения в Уватском округе отопительный сезон начинается раньше всех в Тюменской области и заканчивается позже всех. Поэтому времени на подготовку к следующей зиме не так много. На территории округа 184 многоквартирных дома. Управляющие и обслуживающие организации проводят работы по текущему содержанию общего имущества и устраняют неисправности, выявленные во время весенних осмотров. Кроме объектов ЖКХ, готовятся школы, детские сады, учреждения культуры и другие социальные объекты. Проводятся промывки, опрессовки, проверки систем теплоснабжения, - сообщил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.