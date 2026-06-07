Биолог рассказал, когда в Тюмени пойдет на спад нашествие комаров

Профессор кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Школы естественных наук Тюменского государственного университета Виталий Столбов рассказал, пик активности насекомых постепенно начнет снижаться через несколько недель.

– Вода постепенно уходит. В июне комаров еще будет достаточно много. Но уже с июля их численность начнет заметно сокращаться. В августе ситуация станет еще спокойнее. Как правило, самые "комариные" месяцы — это май и июнь, – рассказал Виталий Столбов.

Полностью насекомые не исчезнут. В лесных массивах и возле водоемов они будут сохраняться на протяжении всего теплого сезона. Однако в городской черте количество кровососов должно стать значительно меньше.

Одним из самых популярных способов считается использование запахов, которые не нравятся комарам. Отпугивающим эффектом обладают гвоздика, мята, лаванда, базилик, полынь и мелисса. Эти растения можно высаживать рядом с зонами отдыха или использовать их эфирные масла.

Также нередко применяют настой гвоздики. Для его приготовления несколько бутонов кипятят в воде, а затем смешивают с небольшим количеством одеколона или спиртовой основы. Полученный раствор наносят на одежду или открытые участки тела.

Во время отдыха на даче некоторые используют дым от хвойных веток, можжевельника или высушенной полыни. Считается, что такой аромат помогает отпугивать кровососущих насекомых, - сообщает Мегатюмень.