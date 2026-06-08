С сентября 2026 года для инструкторов автошкол начнёт действовать новый профессиональный стандарт

1 сентября в России вступает в силу новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол, утвержденный Министерством труда. Обучать вождению теперь смогут только специалисты с дипломом педагога. Главный аргумент сторонников введения педагогического образования для автоинструкторов — это ожидаемое повышение качества обучения. Сегодня главная беда отрасли в том, что умение отлично водить машину не гарантирует умения научить этому другого человека. Инструкторам часто не хватает навыков, чтобы правильно справляться со стрессом и тревожностью курсантов, - сообщает Мегатюмень.

"Один только диплом педагога не сделает инструктора сильным наставником. Но в долгосрочной перспективе требование правильное. Большая проблема автошкол в том, что хороший водитель не всегда умеет объяснять, снижать тревожность ученика, выстраивать занятие, корректно разбирать ошибки и формировать безопасное поведение за рулем. Если переподготовка будет реальной, а не формальной, качество обучения действительно может вырасти", — резюмировала юрист Венера Шайдуллина.