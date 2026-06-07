Трактористам в Тюменской области предлагают зарплаты до 81 тысячи рублей

В сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве открыто около тысячи вакансий. В Тюменской области могут найти работу 77 трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и зарабатывать до 81 020 рублей в месяц. Еще 123 вакансии – для трактористов, с заработком до 60 627 руб.

Организации трудоустроят 58 операторов машинного доения (им будут платить до 56 985 руб.) и одного дояра (до 50 000 руб.). А также 19 животноводов с зарплатой до 50 300 руб., восемь птицеводов - 45 500 руб.

Кроме того, есть 39 вакансий для рабочих по уходу за животными (зарплата до 50 128 руб.); восемь – для операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм (до 48 500 руб.); шесть – для операторов по искусственному осеменению животных и птицы (до 63 667 руб.); пять – для операторов птицефабрик и механизированных ферм (до 41 700 руб.); три – для рыбаков прибрежного лова (до 44 880 руб.) и др., - сообщает Вслух.ру.