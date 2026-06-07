Подрядчиков Фонда капремонта обеспечат работой в Тюменской области на десятилетия вперёд

Подрядчиков Фонда капремонта многоквартирных домов Тюменской области обеспечат объемами работы до 2053 года. Это срок действия региональной программы капремонта.

Она предусматривает большой объем, который уже профинансирован. Подрядчиков Фонда капремонта в Тюменской области обеспечат объемами работы до 2053 года.

Подрядчиков Фонда капремонта многоквартирных домов Тюменской области обеспечат объемами работы до 2053 года. Это срок действия региональной программы капремонта. Она предусматривает большой объем, который уже профинансирован, - сообщает Тюменская линия.