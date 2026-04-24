Тюменские депутаты предложили усилить работу с трудовой молодежью

Сфера молодежной политики города Тюмени активно взаимодействует со школьниками и студентами, при этом процент вовлеченности в общественную жизнь и мероприятия работающих молодых людей пока недостаточно высок — этому направлению стоит уделить больше внимания. Свое мнение депутаты Тюменской городской думы озвучили на очередном заседании постоянной комиссии по социальному развитию при обсуждении вопроса о реализации муниципальной программы по развитию молодежной политики за 2025 год.

В Тюмени более 332 тысяч человек в возрасте до 35 лет, относящиеся к категории "молодежь". За 2025 год для них провели 258 мероприятий. Услугами дополнительного образования в сфере молодежной политики охвачено почти 35 тысяч несовершеннолетних. В волонтерских движениях и проектах участвуют более 39 тысяч жителей в возрасте от 14 до 35 лет.

Доля молодого населения, охваченного мероприятиями в сфере молодежной политики, направленными на предупреждение правонарушений и антиобщественных действий детей и молодежи, составила 62%. Директор департамента по спорту и молодежной политике Ирина Долгачева отметила, что речь о многоразовом охвате. По этому пункту депутат Владимир Сбитнев выразил замечание: раз в статистику учитывается не количество людей, а количество посещений, то и, соответственно, цифра охвата молодежи некорректна, так как один и тот же человек может посетить несколько мероприятий. В администрации пообещали обдумать другой вариант учета.

Владимир Сбитнев заинтересовался также тем, как в сферу молодежной политики привлекают работающих тюменцев. По его мнению, много в муниципальной программе касается школьников, студентов, при этом проектов, акций, мероприятий, связанных с работающей молодежью, реализуется мало. "Рекомендация: больше внимания уделять взаимодействию с работающей молодежью, потому что это те ребята, которые сейчас работают на заводах, на предприятиях, формируют экономику, создают семьи, заводят детей. Просьба - при реализации молодежной политики практически и стратегически больше уделять внимания именно работающей молодежи в возрасте 23-35 лет", - подчеркнул депутат.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко отметила, что в этой части важно выстроить взаимодействие с теми организациями, где работают тюменцы указанного возраста. "Нужно максимально вовлекать всю молодежь, которая есть в нашем городе, в разные проекты и программы. Очень большая помощь может быть от бизнес-партнеров, различных общественных организаций, НКО и инициативных граждан. Хотелось бы более подробно узнать, как выстраивается взаимодействие с такими структурами, — отметила Елена Бойко.