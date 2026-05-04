Вода продолжает прибывать в реках Иртыш, Ишим, Тобол и Тура на территории Тюмеской области

11:40 04 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На утро 4 мая самый заметный подъем зафиксирован на реке Иртыш: в Увате — +12 см, уровень 990 см, в Демьянском — +11 см, уровень 793 см, в Тобольске — +10 см, уровень 587 см.

Небольшой рост отмечается в Тоболе: Коркино, Ялуторовск — +8 см,  Упорово — +7 см. Тура в районе Тюмени и села Покровское еще тоже растет — +5 см за сутки. Река Ишим в Ишиме и Абатском прибыла на 5 см, в Викулово — на 4 см, в Ильинке — на 3 см.

Остаются подтопленными пять низководных мостов — в Криволукской, Рагозина, Ощепково, Клепиково и Балаганы.

В целом показатели остаются ниже опасных отметок. Власти продолжают следить за ситуацией.

Теги: Ишим , Тобольск , Ялуторовск , паводок
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026