Вода продолжает прибывать в реках Иртыш, Ишим, Тобол и Тура на территории Тюмеской области

На утро 4 мая самый заметный подъем зафиксирован на реке Иртыш: в Увате — +12 см, уровень 990 см, в Демьянском — +11 см, уровень 793 см, в Тобольске — +10 см, уровень 587 см.

Небольшой рост отмечается в Тоболе: Коркино, Ялуторовск — +8 см, Упорово — +7 см. Тура в районе Тюмени и села Покровское еще тоже растет — +5 см за сутки. Река Ишим в Ишиме и Абатском прибыла на 5 см, в Викулово — на 4 см, в Ильинке — на 3 см.

Остаются подтопленными пять низководных мостов — в Криволукской, Рагозина, Ощепково, Клепиково и Балаганы.

В целом показатели остаются ниже опасных отметок. Власти продолжают следить за ситуацией.