Как будут праздновать День Победы в Тюмени

С 8 по 11 мая в Тюмени пройдут концертные программы, торжественные возложения, различные акции, интерактивы и выставки.

8 мая в 10:00 начнется церемония возложения цветов, гирлянд и венков к мемориальному комплексу "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время", в 10:30 - к мемориальному комплексу "Вечный огонь", в 11:10 церемония пройдет у мемориального комплекса "Память".

9 мая в 10:00 на Центральной площади начнется торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа!" и шествие "Бессмертный полк". В течение дня - торжественные мероприятия на набережной реки Тура. С 9 до 17 часов во дворах ветеранов состоятся концертные программы "Фронтовая бригада".

Также в мультицентрах "Моя территория" и "Контора пароходства", театральном центре "Космос" с 7 по 11 мая откроются выставки и интерактивы, посвященные победе в Великой Отечественной войне. А с 10 до 16 мая на городских площадках будут работать полевые кухни в рамках акции "Солдатская каша".