Около 50 старых частных домов и многоквартирников снесут в Тюмени

В Тюмени расширили зону, где проведут комплексное развитие территории. Речь о районах улиц Сахалинская, Гилевская, Волжская и Максима Горького. Решение подписал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Реновация пройдет на территории 21 гектар. За десять лет здесь планируют постепенно заменить аварийное и устаревшее жилье на современную застройку с инфраструктурой. В список вошли четыре аварийных многоквартирника, 46 частных домов, три недостроенных здания на Лесобазе, а также дома на Гилевской, Волжской и на Максима Горького, 45", - сообщается в официальном канале региона.