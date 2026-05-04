Эксперты рассказали, как поддерживать энергию и здоровье при плотном графике

Инструктор по лечебной физкультуре Областной больницы № 3 Надежда Анваровна Косинцева поделилась секретами, которые помогут сохранить хорошее самочувствие при напряженном графике.

Главное — это движение. При сидячей работе важно не оставаться в одном положении часами. Каждые 30–60 минут старайтесь встать, пройтись, сделать небольшую разминку. Это снижает нагрузку на позвоночник, улучшает кровообращение и помогает избежать переутомления.

Питание. Добавьте в ежедневный рацион овощи и фрукты, сократите количество жирной пищи — такие простые шаги напрямую влияют на уровень энергии и общее состояние организма.

Отказ от курения — также ключевой фактор. Через год после прекращения курения риски для здоровья значительно снижаются. Важно помнить, что вред приносит не только активное, но и пассивное курение.

Контроль веса и основных показателей здоровья — артериального давления, уровня сахара и холестерина — должен стать привычкой. Эти простые меры помогают вовремя заметить изменения и предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Также важно ограничивать употребление алкоголя, так как он напрямую влияет на давление и обмен веществ, - сообщает КП-Тюмень.