Даже на частных участках отдых регулируется строгими нормами законодательства

Желание приготовить шашлык может обернуться штрафом, если проигнорировать строгие нормы противопожарного режима. Российское законодательство устанавливает жесткие рамки для любителей отдыха на природе даже на территории частных владений. Основные требования прописаны в Правилах противопожарного режима, и их нарушение в парках, лесах или во дворах неминуемо ведет к административной ответственности. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев предупреждает, что приготовление пищи на открытом огне в местах общего пользования, таких как скверы или лесопарковые зоны, разрешено исключительно на специально оборудованных площадках.

"В случае нарушения этих правил виновным лицам может грозить административная ответственность, при этом размер штрафа за шашлык в неположенном месте для граждан варьируется от 5 000 до 15 000 рублей", — подчеркивает эксперт.

Особую осторожность стоит проявлять в периоды засухи или сильного ветра, когда региональные власти вводят особый противопожарный режим. В такие дни любые манипуляции с огнем становятся подсудным делом, а финансовые санкции резко возрастают. По словам Сергея Толкачева, в условиях действия такого спецрежима наказание становится максимально строгим, и обычный пикник может стоить нарушителю уже до 20 000 рублей. Запрет на разведение костров безусловно действует на торфяниках, вблизи зданий, а также в любых лесных массивах, не имеющих специально подготовленных точек для отдыха.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин напоминает, что статья 8.32 КоАП РФ прямо запрещает разведение костров в лесах, и здесь суммы в протоколах еще выше.

"Размер штрафа может достигать от 15 000 до 30 000 рублей для граждан. В случае же возникновения лесного пожара по вине нарушителя ответственность может быть не только административной, но и гражданской или даже уголовной", — поясняет Дмитрий Морковкин.

Это означает, что виновнику придется не только заплатить штраф государству, но и возместить весь колоссальный ущерб, нанесенный лесному фонду, - сообщает Мегатюмень.

Даже за забором частного дома мангал должен стоять на безопасном удалении от любых построек и сухой травы, а под рукой у повара всегда должны быть средства тушения. Дмитрий Морковкин отмечает, что согласно статье 20.4 КоАП РФ, обычный штраф за несоблюдение пожарной безопасности на своей земле составит от 5 000 до 15 000 рублей, а в период действия пожароопасного сезона планка поднимется до 20 000 рублей.