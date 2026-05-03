Рост "покатушек" на питбайках приводит к увеличению травм и ушибов

С наступлением тепла наблюдается рост крайне тяжелых сочетанных травм у детей.

Популярность самокатов и питбайков привела к изменению структуры детского травматизма. В отличие от ДТП, где кресла защищают детей, падения с двухколесного транспорта часто приводят к изолированным черепно-мозговым травмам и повреждениям внутренних органов о руль. Врачи подчеркивают критическую важность шлема — это единственный способ защитить мозг, повреждения которого, в отличие от костей, часто необратимы, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Мозг — это наш "процессор". Если он сломался, реабилитация будет долгой: дети заново учатся ходить и говорить, а некоторые не встают уже никогда", — предупреждает заведующий отделением анестезиологии и реанимации детского стационара ОКБ №2 Оксана Зайцева.