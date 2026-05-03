Онлайн-запись на 2 смену "Отрядов мэра" откроется в Тюмени

В Тюмени смогут поработать 1950 подростков от 14 до 17 лет в "Отрядах мэра" на 2 смене. Смена продлится 10 рабочих дней, по три часа. При полном выполнении "муравьям" положена зарплата 7 067,74 руб.

Онлайн-запись откроется на официальном сайте отряды-мэра.рф 8 мая в 10.00 часов. С 12 по 15 мая нужно будет предоставить пакет документов: паспорт и СНИЛС (оригинал и копию), ИНН (ксерокопию), заявление и согласие, медицинскую справку формы 086-у, справку об отсутствии судимости на текущий год, реквизиты лицевого счета банковской карты "МИР" работника (не родственника). Сама смена продлится с 6 по 17 июля.

Напомним, что всего предусмотрено три смены "Отрядов мэра", где смогут поработать 5000 ребят. Для них на выбор порядка 50 видов деятельности. Они смогут трудиться рабочими по благоустройству, помощниками оператора ЭВиВМ, библиотекаря, дизайнера, культорганизатора, реставратора, социального работника, экскурсовода, корреспондента и др., - сообщает Вслух.ру.