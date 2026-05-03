Мошенники запустили новую схему под видом проверки цифровой безопасности

Новая волна мошенничества зафиксирована в стране. Злоумышленники придумали схему с проверкой на цифровую безопасность. Они создают сайты-клоны несуществующей организации "МНЦ — Центр цифровой безопасности". На этих ресурсах людям предлагают пройти "онлайн-диагностику" личного кабинета, чтобы убедиться в отсутствии утечек данных. Чтобы начать проверку, пользователю достаточно оставить свой номер телефона в специальной форме.

Для придания легитимности сайты детально прорабатываются: они запрашивают разрешение на сбор cookie, используют домены, похожие на государственные порталы, и упоминают в качестве "партнеров" крупнейшие банки, предупреждают эксперты "Лаборатории Касперского", которая, кстати, тоже указана в качестве "партнеров". Есть там и базовые советы по безопасности, чтобы усилить доверие жертвы.

Как только номер телефона попадает в базу, следует звонок. Злоумышленники представляются сотрудниками "центра" или госорганов. Используя информацию о "подозрительной активности", обнаруженной в ходе фальшивой диагностики, они вовлекают человека в стандартные сценарии: от перевода денег на "безопасный счет" до кражи паролей через фишинговые ссылки, - сообщает АиФ-Тюмень.

Эксперты напоминают: реальные сервисы кибербезопасности никогда не требуют номер телефона для базового аудита защиты аккаунта.