Тюменские студенты осваивают профессию через волонтёрскую практику

Совместный проект Общественного совета при УМВД города Тюмени и Областного центра профилактики и реабилитации стартовал в Тюмени. Студенты получают возможность прикоснуться к службе в органах внутренних дел, не дожидаясь диплома.

Так обычный вторник в музее истории УМВД России по Тюменской области превратился для студентов ТюмГУ в портал между прошлым и будущим. Раритетные экспонаты — пожелтевшие архивные дела, боевые награды и оружие разных эпох — хранят судьбы людей, стоявших на страже порядка. Но организаторы встречи смотрели не в историю, а в завтрашний день.

"Первый шаг в профессию" — так называется совместная инициатива общественников и специалистов центра профилактики и реабилитации. Ее цель — показать молодым людям, как можно помогать правоохранителям уже сегодня. Не после защиты диплома, не через пять лет, а прямо сейчас.

"Для ребят эта встреча — отличная возможность не просто вступить в команду волонтерского профилактического движения, но и получить опыт, связанный с защитой прав и безопасностью наших граждан. Участие в профилактической волонтерской деятельности сегодня может стать первым шагом к службе в правоохранительных органах завтра", — подчеркнула Галина Созыкина, заместитель директора по организационно-методической работе ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации", заместитель председателя общественного совета при УМВД города Тюмени.

Волонтеры профилактики участвуют в акциях, помогают доносить до горожан основы законодательства, работают с детьми, в том числе из групп риска. Для студента юридического факультета это бесценная практика: он видит, как законы работают в реальной жизни, учится общаться с людьми, понимает изнанку профилактической работы, - сообщает КП-Тюмень.