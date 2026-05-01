Онкодерматолог из Тюмени ответил на вопросы о лазерных процедурах при онкологии

Онкодерматолог Дарья Зыкова ответила на популярные вопросы по поводу лазера и онкологии.

Один из самых распространенных мифов – что лазерные процедуры могут "спровоцировать" рак или ухудшить течение заболевания.

– Лазерная эпиляция – это воздействие только на поверхностные слои кожи. Она не влияет на внутренние органы и не вызывает онкологические заболевания, потому что это не ионизирующее излучение, – объясняет врач. При онкологических заболеваниях, в том числе внутренних органов, сама по себе лазерная эпиляция не считается противопоказанной. Даже при кожных формах онкологии прямого запрета на процедуру нет.

Почему во время процедуры заклеивают родинки

Многих пугает момент, когда косметолог закрывает родинки во время эпиляции. Часто это воспринимается как "защита от рака". Но причина совсем другая: "Это делается для комфорта пациента. В родинках часто есть волосяные фолликулы, а лазер нагревает их – это может быть просто болезненно".

Отдельный страх – более "агрессивные" процедуры, такие как лазерное омоложение или шлифовка кожи. И здесь, по словам врача, строгих запретов в клинических рекомендациях нет: "Это поверхностное термическое воздействие – контролируемый ожог верхнего слоя кожи. Доказанных противопоказаний к этим процедурам при онкологии нет".



Лазерное удаление татуировок также не связано с риском развития онкологии: "Это локальное воздействие на верхние слои кожи. Оно не влияет на ДНК клеток так, как это делает ультрафиолет".

Однако есть важный нюанс, о котором редко говорят. Главная проблема татуировок – не лазер. По словам специалиста, опасность татуировок связана не с их удалением, а с диагностикой: "Под пигментом может появиться новообразование, и его просто не будет видно. Это затрудняет раннее выявление опухолей кожи".

Иногда пациенты уверены, что родинка "всегда была под татуировкой", но при осмотре оказывается, что она появилась позже – и ее могли долго не замечать.

Что действительно опасно: единственный доказанный фактор

– Фактором, который может повлиять на развитие опухоли кожи, является ультрафиолет – именно солнечные ожоги, – подчеркивает врач.

Причем опасность в том, что ожог не всегда ощущается сразу: "Это не так, что вы посидели 30 минут на солнце, а на 31-й получили ожог. Иногда человек просто не замечает, когда он произошел".

Именно такие повреждения кожи могут приводить к изменениям ДНК клеток, - сообщает Мегатюмень.