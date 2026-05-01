В Тюменскую область вернулись редкие лебеди из Красной книги

Два вида лебедей прилетают в Тюменскую область весной. Краснокнижных уже заметили в Бердюжском округе. Об их повадках и главных опасностях, связанных с человеческой заботой, рассказала секретарь Тюменского отделения Союза охраны птиц России, орнитолог Юлия Шаламова.

Ареал кликуна широк: от тундры до степи. Шипун более теплолюбив, гнездится в лесостепной и степной зонах: в Армизонском, Бердюжском, Казанском, Сладковском, Ялуторовском, Тюменском районах и в Ишиме. В последние годы вид расширяет ареал на север. Отдельную категорию составляют молодые негнездящиеся птицы (до 4–6 лет) – они кочуют парами и могут долетать до Ямала.

Лебеди прилетают одними из первых среди водоплавающих, когда водоемы еще подо льдом. Основу рациона составляют водные растения и беспозвоночные. Ранней весной птицы нередко кормятся на полях. Для гнездования выбирают озера или болота с богатой растительностью, стремятся возвращаться на одно и то же место годами.

Орнитолог предупреждает: прикармливать лебедей категорически не рекомендуется. Неправильная еда серьезно вредит здоровью, особенно птенцам. Осенью доступность антропогенного корма может задержать птиц на месте – они не улетят вовремя, когда погода станет для них неблагоприятной. Миграция начинается в сентябре и может длиться до ноября. Зимой 2024–2025 годов в Тюмени молодой лебедь-шипун остался на незамерзающем водоеме у ТЭЦ, - сообщает Тюменская область сегодня.