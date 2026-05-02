В Тюмени на Цветном бульваре откроют шесть новых аттракционов к 440-летию города

На Цветном бульваре в Тюмени откроются 6 новых аттракционов – в честь 440-летия города. Сейчас они проходят финальные проверки и тестовые испытания, но их монтаж уже завершен, и парк готовится к запуску. Об этом "Комсомольской правде" — Тюмень рассказал генеральный директор Городского парка культуры и отдыха Альберт Тагиров.

В этом году к юбилею города уже появилось пять аттракционов – четыре семейных и один экстремальный. В числе новинок цепочная карусель с подъемом, катальная горка "Космик", экстремальный аттракцион с вращающимся движением "Калейдоскоп", аттракцион "Бешеная табуретка" и Башня "Эверест".

Все аттракционы установлены, однако на сегодняшний день пока только один из них — "Калейдоскоп" — прошел государственную регистрацию и официально введен в эксплуатацию. Остальные находятся на стадии согласования в Гостехнадзоре. Возрастное ограничение есть лишь у "Калейдоскопа": на него допускаются дети от 8 лет и ростом не менее 120 сантиметров. На остальные аттракционы ограничения по возрасту не установлены — только по росту. Но это не все. Городской парк приобрел еще один аттракцион, который начнут монтировать в парке в ближайшее время. Подробности пока не раскрываются.

Все новинки — продукт итальянских и российских производителей. Они установлены на месте демонтированных ранее аттракционов: "Имитатора экстрим", "Автодрома с жесткой кровлей", старой "Цепочной карусели" и "Али-Бабы". По словам Тагирова, ротация оборудования — норма для любого современного парка. Мир меняется, предпочтения посетителей тоже, и чтобы оставаться живым, интересным местом, парк должен развиваться.

— Парк — это не музей, это живой организм, — подчеркивает Альберт Тагиров. — Мы регулярно обновляем аттракционы, чтобы создавать радостную атмосферу, позитивное настроение и новые впечатления для горожан.Что касается скидок, то как рассказали в администрации парка, льготы и скидки не только сохранили, но и расширили. Скидочный вторник (на 50 рублей дешевле) работает по-прежнему, если день не выпадает на праздник. Действует бонусная система и безлимитные билеты.

Особое внимание уделено семьям участников СВО, людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам, студентам и именинникам — для них разработаны специальные безлимитные билеты по сниженной стоимости.

Кроме того, парк регулярно передает бесплатные билеты в центр "Семья" для многодетных семей и в "Защитники Отечества" — в поддержку семей погибших героев.