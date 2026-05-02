Садоводам рассказали, как правильно выращивать мини-розы

Клубнелуковицы ранункулюса (цветка, похожего на мини-розу) выкапывают и хранят в домашних условиях. Как вырастить привереду в условиях нашего региона рассказала заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова.



При покупке посадочного материала всегда обращайте внимание на качество и размер. Выбирайте более крупные экземпляры, без признаков повреждения. Высаживать клубнелуковицы можно двумя способами – рассадным и прямой высадкой в открытый грунт.

В первой декаде апреля клубнелуковицы замачивают в стимуляторе роста (Эпин, Циркон, янтарная кислота) на 3–4 часа. Затем высаживаю "коготками" вниз в легкий, рыхлый субстрат, заглубляя примерно на 3–4 см. Емкость ставят в теплое светлое место, полив производят по мере высыхания грунта (не переливать!), после полива грунт слегка аккуратно взрыхлить. Высадка в открытый грунт – во второй декаде мая. Перед ней растения следует опрыскать по листу раствором Эпина и выставить на 2–3 дня в тень, чтобы они привыкли к свежему воздуху. При высадке земляной ком не разрушать и высаживать на ту же глубину, не заглубляя сильно молодые стебли. Посадочную лунку пролить раствором Фитоспорина и добавить 1 стакан чистого биогумуса. Далее молодые растения на 10–14 дней следует притенить, чтобы достичь хорошего укоренения. Первые подкормки – через 2 недели после высадки комплексным минеральным удобрением (Растворин, Фертика), чередовать с листовыми обработками хелатами микроэлементов (Цитовит, Аквамикс, Флорист микро). Для профилактики заболеваний 1–2 раза в месяц проливать раствором Фитоспорина. В сентябре, когда пожухнут листья, клубнелуковицы следует выкопать, освободить от земли, разделить, качественно просушить и заложить на хранение в бумажных пакетах при комнатной температуре.

Прямая высадка в грунт осуществляется в конце апреля – начале мая. Перед этим клубнелуковицы нужно замочить в любом стимуляторе роста и высадить в подготовленную почву на глубину 4–5 см. Если температура воздуха в дневное время +15…+18, то посадочные лунки пролить раствором Фитоспорина, - сообщает Тюменская область сегодня.