Мотоциклистам Тюмени напомнили о важных правилах

Госавтоинспекция напоминает тюменским мотоциклистам, какие правила необходимо соблюдать и что важно учитывать, прежде чем сесть за руль.

Так, на мотоцикле разрешено ездить с 18 лет – этот транспорт относится к категории А. С 16 лет можно управлять легкими мотоциклами с объемом двигателя до 125 см³ – категория А1, а также скутерами и мопедами – категория М.

Обязательно использовать шлем. Он необходим и для водителя, и для пассажира. Правильная экипировка может уберечь от серьезных травм и спасти жизнь при падении. Отсутствие шлема фиксируется камерами, мотоциклист рискует получить штраф до 1 тыс. 500 рублей. Следует использовать специальные мотоциклетные куртку, штаны с защитой, перчатки и ботинки. Лучше выбирать экипировку со светоотражающими элементами.

Игнорирование правил может обернуться штрафом. Так, если водитель забыл права, лишен их или вообще никогда не получал, придется заплатить от 500 рублей до 30 тыс. рублей. Управление мотоциклом без страхового полиса обойдется в 800 рублей, при повторном нарушении водитель заплатит 3-5 тыс. рублей. За езду на мотоцикле без госномеров положен штраф 500–800 рублей, повторное нарушение может закончиться лишением прав.

Если окажется, что транспортом управляет подросток до 18 лет, за это накажут родителей: их могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей за ненадлежащее воспитание и до 30 тыс. рублей, если они позволили ему сесть за руль. Учиться на категорию А можно с 16 лет, однако управлять транспортом самостоятельно – только после совершеннолетия. При этом категории М и А1 можно получить также с 16 лет и сразу законно ездить на мопеде и легком мотоцикле, - сообщает Тюменская линия.