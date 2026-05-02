Нутрициолог объяснила, какие факторы приводят к дефициту витаминов и выгоранию

Клинический нутрициолог Татьяна Борейко назвала одни из главных микроэлементов, нехватка которых лишает сил, ведет к апатии и хроническому стрессу.

Психоэмоциональное состояние человека и его устойчивость к нагрузкам напрямую зависят от баланса витаминов в организме. Фундаментом для хронической усталости чаще всего становится дефицит нескольких критически важных элементов.

Главным регулятором настроения эксперты называют витамин D.

"Его дефицит часто проявляется в виде апатии и снижения эмоционального фона", — отмечает клинический нутрициолог Татьяна Борейко. Не менее важны витамины группы B, поддерживающие нервную систему. Например, нехватка B12 может провоцировать как раздражительность, так и полное бессилие.



Также важную роль играют магний, который организм усиленно теряет во время стресса, железо и йод. Без достаточного уровня железа ткани мозга и тела испытывают кислородное голодание, что делает невозможным сохранение бодрости, - сообщает АиФ-Тюмень.