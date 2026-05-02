ФК "Тюмень" отметит юбилей на домашней игре

ФК "Тюмень" празднует юбилей. 65 лет назад. 2 мая 1961 года, команда провела первый матч - в Саранске против местного "Строителя". Тогда команда называлась "Геологом", потом была "Прибоем", "Нефтяником", "Динамо-Газовиком" и т. д. Нынешнее название закреплено с 1997 года. Круглую дату клуб также отметит на поле.

На стадионе "Геолог" сегодня, 2 мая, состоится матч с "Динамо-2" из Москвы. Он начнется в 15 часов. Билеты есть в кассе, предусмотрены льготы в том числе на бесплатное посещение.

Всего в мае "Тюмень" сыграет шесть матчей во втором круге второго этапа LEON-Второй лиги "А". Три из которых - домашние. Кроме "Динамо-2", наша команда встретит "Динамо-Брянск" - 16 мая, "Амкар-Пермь" - 24 мая.

На выезде 10 мая "Тюмень" сыграет с ФК "Динамо-Ставрополь", 20 мая - с "Динамо" в Кирове, 30 мая - с "Зенит-2" в Санкт-Петербурге, - сообщает Вслух.ру.

