Дачники в Тюменской области пожаловались на агрессивных хомяков на участках

Специалисты тюменского филиала Россельхозцентра предполагают, что дачные участки тюменцев атаковал лесной хомяк карбыш. Этот дикий зверек очень агрессивный, может рычать, щелкать зубами и раздувать защечные мешки. Он способен уничтожить весь урожай, он плодовит и прожорлив.

"Карбыш при опасности встает на задние лапки и бросается на врага, хоть это кошка или собака. Не боится человека и может напасть первым. Нора у животного похожа на тоннель протяженностью порядка 5-8 метров и глубиной больше полутора, с несколькими входами-выходами. Днем карбыш чаще спит, охота начинается в ночное время", — отмечают эксперты.

Хомяк может переносить инфекции, как бешенство, токсоплазмоз, сальмонеллез. Болезни передаются при укусе, через слюну.

"Будьте осторожны при встрече с ним, не замахивайтесь палкой, не ловите его руками. Агрессивный зверь может прокусить руку даже через толстую перчатку. Укус болезненный и оставляет рваные раны. Подхватить заразу через укус могут и домашние животные, те, в свою очередь, передадут заразу хозяевам. Ведь кошки и собаки пытаются поймать вредителя", - говорят специалисты.

В последнее время хомяки все чаще стали заселять дачные участки, где предостаточно пищи, и не угрожают естественные враги. Срок жизни грызуна в природе около 4 лет.

Чтобы избавиться от этого зверька, можно попробовать залить норы водой, но тогда надо закрыть все выходы. Есть вероятность того, что вода впитается в грунт и зверек вернется домой.

Можно купить хомяколовки, или специальные зерноприманки. Приманку надо положить поглубже в лаз или рассыпать возле норки. Также можно приобрести ультразвуковую приманку, - сообщает АиФ-Тюмень.