Дачники в Тюменской области пожаловались на агрессивных хомяков на участках

12:28 02 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Специалисты тюменского филиала Россельхозцентра предполагают, что дачные участки тюменцев атаковал лесной хомяк карбыш. Этот дикий зверек очень агрессивный, может рычать, щелкать зубами и раздувать защечные мешки. Он способен уничтожить весь урожай, он плодовит и прожорлив.

"Карбыш при опасности встает на задние лапки и бросается на врага, хоть это кошка или собака. Не боится человека и может напасть первым. Нора у животного похожа на тоннель протяженностью порядка 5-8 метров и глубиной больше полутора, с несколькими входами-выходами. Днем карбыш чаще спит, охота начинается в ночное время", — отмечают эксперты.

Хомяк может переносить инфекции, как бешенство, токсоплазмоз, сальмонеллез. Болезни передаются при укусе, через слюну.
"Будьте осторожны при встрече с ним, не замахивайтесь палкой, не ловите его руками. Агрессивный зверь может прокусить руку даже через толстую перчатку. Укус болезненный и оставляет рваные раны. Подхватить заразу через укус могут и домашние животные, те, в свою очередь, передадут заразу хозяевам. Ведь кошки и собаки пытаются поймать вредителя", - говорят специалисты.

В последнее время хомяки все чаще стали заселять дачные участки, где предостаточно пищи, и не угрожают естественные враги. Срок жизни грызуна в природе около 4 лет.
Чтобы избавиться от этого зверька, можно попробовать залить норы водой, но тогда надо закрыть все выходы. Есть вероятность того, что вода впитается в грунт и зверек вернется домой.

Можно купить хомяколовки, или специальные зерноприманки. Приманку надо положить поглубже в лаз или рассыпать возле норки. Также можно приобрести ультразвуковую приманку, - сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: садоводы , советы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026