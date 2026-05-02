Ветеринар дал советы, как защитить кошку от падения из окна

Тюменский ветеринар Игорь Волков объяснил, как уберечь кошку от падения из окна. С приходом тепла многие открывают окна, чтобы впустить в дом свежий воздух, — но для кошек это может стать серьезной опасностью.

По словам специалиста, часто хозяева полагаются на обычную москитную сетку. И это главная ошибка. Такая сетка не способна защитить животное: она легко выдавливается весом кошки или рвется от когтей.

- Один из лучших вариантов — специальная защитная сетка "антикошка". В отличие от обычной, она сделана из прочного материала, например, армированной или металлической ткани, и надежно крепится по всему периметру окна с помощью специальных кронштейнов, - рассказал Игорь Волков.

Если вы живете на высоком этаже или у вас особенно активный питомец, можно рассмотреть установку металлических решеток. Их монтируют снаружи окна — это полностью исключает риск выпадения, даже если кошка будет активно исследовать ограждение.

Уберите с подоконника все, что может спровоцировать прыжок: игрушки, горшки с цветами или другие предметы, на которые кошка может запрыгнуть. Если питомец любит наблюдать за улицей, установите неподалеку специальную лежанку или игровой комплекс с видом на окно, - сообщает Мегатюмень.