Специалисты опровергли миф о начале реабилитации только после выписки из больницы

Сегодня в медицине восстановление начинается в первые сутки после попадания пациента в отделение интенсивной терапии. По словам заведующего отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Ивана Кузнецова, лучшее окно для старта — от 48 до 72 часов. Ранняя активация позволяет "запомнить" двигательные функции и избежать самого опасного осложнения — ПИТ-синдрома (постреанимационной дисфункции).

Программа реабилитации в реанимации включает в себя пассивную гимнастику, физиотерапию и поэтапную вертикализацию. Это необходимо, чтобы организм не забыл, как держать давление и сохранять равновесие. Особую роль играют даже привычные звуки: для пациентов в сознании или коме могут использоваться записи голосов близких, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Общепринятым является максимально раннее начало реабилитации. Она начинается, как правило, именно в реанимационном отделении. Чем раньше началась реабилитация, тем лучше последующий исход и тем эффективнее профилактика вторичных осложнений. Это позволяет организму не забыть привычные функциональные двигательные навыки и сохранить готовность к ним", — подчеркивает Иван Кузнецов.