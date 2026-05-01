Тюменские волонтёры популяризируют ЗОЖ через видеоконтент в соцсетях

Волонтеры Областного центра профилактики и реабилитации решили: раз подросток живет в экране смартфона, то и спасать его нужно там. Так родился онлайн-проект "Тюменские маршруты здоровья". Ребята в возрасте от 14 лет берут в руки камеры, микрофоны и учат сверстников тому, что освоили сами.

"Мы не читаем лекции, — объясняют волонтеры. — Мы показываем. В кадре — врачи, полицейские, психологи, спортсмены. Но говорят они не бюрократическим языком, а простыми словами. О том, что такое психоактивные вещества (ПАВ) и какова ответственность за их распространение, о здоровье, спорте, увлечениях".

Проект устроен как настоящая медиашкола профилактики. Сначала организаторы обучают волонтеров писать сценарии, снимать и монтировать. Затем подростки сами создают контент. Получается честный разговор по принципу "Равный равному"

Спикерами выступают представители разных ведомств, но режиссерами стали молодые тюменцы. Лучшие ролики волонтерских отрядов публикуются на странице проекта без купюр.

Менее чем за год сообщество проекта собрало более 800 подписчиков. И это не только подростки, но и учителя, и администраторы школ областного центра.

Проект "Тюменские маршруты здоровья" своего рода, закрывает информационный вакуум. Теперь у подростка есть альтернативный источник информации: не просто "красивая жизнь" с рисками, а реальные факты в понятной упаковке, - сообщает КП-Тюмень.