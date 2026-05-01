Жителям Тюмени объяснили, как проверить недвижимость перед покупкой

Тюменский эксперт назвала сервисы Росреестра, которые помогут проверить недвижимость перед покупкой. Главное - это выписка из ЕГРН. Получить ее может собственник в личном кабинете портала госуслуг в разделе "Недвижимость".

"Покупка недвижимости – это всегда большие деньги и риски. Чтобы не остаться ни с чем, важно проверить жилье и его юридическую чистоту. Сделать это можно самостоятельно и бесплатно, не выходя из дома", - пояснила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН управления Росреестра по Тюменской области Ирина Крендясова.

Выписку можно заказать на портале gosuslugi.ru. В ней будут указаны все данные объекта недвижимости, его собственники – как бывшие, так и действующие. А также ограничения, обременения, кадастровая стоимость, реквизиты и наименование документов государственной регистрации права. Получить документ может только собственник.

"Второй способ – через сервис "Справочная информация онлайн" сайта Росреестра. Он дает общую картину: характеристики объекта, стоимость, наличие прав и ограничений, обременений. Эта информация также бесплатная, получить ее можно быстро, но она не заменяет полноценную выписку", - уточнила эксперт.

Еще один ресурс Росреестра с информацией об объекте недвижимости – это национальная система пространственных данных.

Третий способ узнать информацию о выбранной недвижимости - получить данные через сервис "Жизненные ситуации" Росреестра. С его помощью можно составить точный перечень документов для совершения сделки, - сообщает Тюменская линия.