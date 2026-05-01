В Тюменской области ищут сотни сварщиков с высокой оплатой труда

20:28 02 мая 2026
В Тюменской области требуются сварщики, для них есть сотни вакансий.

Организации региона трудоустроят 430 электрогазосварщиков, им будут платить до 94 581 руб. Смогут найти работу 293 электросварщика ручной сварки с зарплатой до 81 814 руб.
Больше будут зарабатывать электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах - до 120 000 руб. Сейчас свободно 10 мест. Для сварщиков-операторов есть три места, зарплата для них до 65 000 руб.

Всего в списке регионального департамента труда и занятости Тюменской области 163 рабочих специальности и 181 профессия служащих. Интерактивный портал для соискателей и работодателей https://czn.admtyumen.ru/EE/, - сообщает Вслух.ру.

