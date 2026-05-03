Тюменские волонтёры провели экоурок для слабослышащих детей

В Областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева провели экоуроки "Хранители воды" для подопечных "Дома глухих" провели волонтеры Тюменского водоканала. В них принимал участие сурдопереводчик, это позволило сделать материал доступным и понятным для всех участников.

Дети узнали историю водопровода, как устроены системы водоснабжения и водоотведения сегодня. Гостям рассказали о том, откуда в кране берется вода, какие этапы очистки она проходит перед подачей в дома, куда уходят сточные воды и как они очищаются перед возвращением в природу. Волонтеры поставили химические опыты, чтобы наглядно продемонстрировать качество водопроводной воды и работу лаборатории водоканала.

Волонтеры напомнили о поведении вблизи открытых колодцев, - сообщает Тюменская линия.

"Урок был очень интересным, а главное – полезным. Я не знала, например, что нельзя смывать в канализацию влажные салфетки. Также я не знала, что жир портит внутридомовую систему труб и могла вылить туда, например, остатки масла со сковородки. Теперь я так делать не буду", - говорит мама одного из детей Наталья.

Работа волонтеров "Росводоканал Тюмень" созвучна целям всероссийского движения Добро.рф, которое объединяет волонтерство, наставничество, благотворительность, социальное предпринимательство и НКО. Проведение уроков чистой воды - это вклад компании в общее дело, которое разделяют миллионы участников добровольческого движения по всей стране, сообщает Росводоканал Тюмень.