На тюменской сцене поставили "Вишнёвый сад": торги завершены

В Тюменском драматическом театре прошел показ спектакля "Вишневый сад".

Для Тюменского драматического театра это не первая встреча с Чеховым: в афише уже есть "Чайка" и "Иванов". Теперь – "Вишневый сад". Постановку осуществил приглашенный режиссер из Новосибирска Алексей Крикливый. Переговоры о сотрудничестве велись три года.

Поставить Чехова – всегда вызов. Как заметил режиссер, если в репертуаре нет таких названий, значит, что-то не так.

– Работа над этим материалом – не только профессиональный, но и человеческий опыт. Чехов воздействует на каждого, кто соприкасается с его словом. Артисты, режиссеры, зрители – все меняется на молекулярном уровне, – отметил Алексей Крикливый.

В основе действа – бережное отношение к тексту. Сокращений практически нет. Жанр спектакля определен как "торги": вся пьеса пронизана мотивом продажи, утраты, внутренних сделок каждого героя с самим собой.

Артисты признались, что работа над Чеховым меняет изнутри.

– Репетиции проходили в атмосфере доверия, где не страшно было спорить и предлагать свои идеи, – поделился Даниил Могутов.

– Чеховский текст обладает особой мелодикой. Его нужно учить так, как он написан, не меняя ни слова. Когда заучиваешь его наизусть, он начинает литься сам собой, – отметила Кристина Тихонова.

Спектакль готовили два с небольшим месяца. Интересным решением стало введение в действие монтировщиков сцены – они играют роль разнорабочих без слов. Художники Анвар Гумаров, Мария Лукка и Тарас Михалевский создали визуально насыщенное пространство, где декорации становятся полноценным участником действия.

Композитор Ирина Белова написала оригинальную музыку, в которой переплетаются мотивы русского танца, цыганские и еврейские интонации. К показу театр подготовил особый гастрономический сюрприз – десерт на основе шу с кремом и вываренной вишней в ликере, - сообщает Тюменская область сегодня.