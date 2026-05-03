Злоумышленники пугают взломами и навязывают "самозапрет" в новых схемах обмана

Мошенники под видом защиты от взлома заставляют граждан включать самозапрет на кредиты и добровольно отдавать свои деньги.

Жертве приходит СМС о взломе аккаунта на "Госуслугах" с номером "техподдержки". При звонке мошенники подтверждают взлом и переводят на "сотрудника Центробанка". Тот сообщает о поданных от имени жертвы многомиллионных кредитах и убеждает срочно активировать самозапрет, а затем перевести все сбережения на "безопасные счета". Испуганный человек сам оформляет кредиты и отдает деньги аферистам.

С началом дачного сезона злоумышленники рассылают фейковые штрафы за сорняки, мусор или нарушение пожарной безопасности на участках. В сообщении предлагают перейти по ссылке для оплаты. Попадая на фишинговый сайт, жертва отдает свои данные. Всплеск таких атак ожидается в майские праздники и в июне, когда начинается цветение борщевика (штраф – до 50 тысяч рублей).

В мессенджерах предлагают "гарантированный" возврат водительских прав (от 20 до 90 тысяч рублей). Требуют предоплату в криптовалюте, а также паспортные данные, подпись и медсправку. Использование поддельных прав грозит уголовной ответственностью – штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы.

Как защитить себя

• Прерывайте разговоры с незнакомцами, сами перезванивайте в банк по официальным номерам.

• Самозапрет на кредиты включайте только самостоятельно в личном кабинете на "Госуслугах", а не по указке посторонних.

• Штрафы проверяйте только в официальном аккаунте на портале "Госуслуг", а не по ссылкам из сообщений, - рассказала Тюменская область сегодня.