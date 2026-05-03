Правильное питание назвали важным фактором психического здоровья

Специалисты напоминают о существовании доказанной взаимосвязи "ось кишечник-мозг", согласно которой состояние желудочно-кишечного тракта напрямую влияет не только на иммунитет, но и на нашу способность справляться с эмоциональными нагрузками.

Эксперты рекомендуют делать ставку на продукты, богатые магнием, витаминами группы В, белком и правильными жирами.

Как отмечает нутрициолог Марина Шкилева, в нынешних реалиях крайне важно научиться помогать себе самостоятельно, начиная с базовых вещей. "Лучшее, что мы можем сделать — это заложить "здоровую базу" с помощью еды. Питание может стать инструментом для поддержания эмоционального равновесия, смело добавляйте в свой рацион знакомые продукты, но помните, что во всем важна мера", — подчеркивает эксперт.

Для борьбы с раздражительностью и улучшения сна в меню стоит включить грецкие орехи, миндаль, тыквенные семечки и зелень, такие как шпинат и брокколи. Не менее важны Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, льняном масле и семенах чиа, поскольку они способствуют выработке серотонина и дофамина. Стабилизировать настроение помогают медленные углеводы и темный шоколад, а качественный белок из мяса, рыбы или творога необходим для синтеза нейромедиаторов бодрости.

При этом нутрициолог советует не забывать о достаточном потреблении воды, использовании природных адаптогенов вроде женьшеня и успокаивающих травяных чаев с мятой или ромашкой. В то же время потребление кофеина и простых сахаров лучше ограничить, чтобы не провоцировать лишнюю тревожность, - сообщает КП-Тюмень.