В Тюмени модернизируют резервуар чистой воды на Метелевских сооружениях

Масштабная модернизация Метелевских водоочистных сооружений продолжается в Тюмени. Очередной этап – реконструкция резервуара чистой воды, объемом восемь тысяч кубометров. Рабочие уже разобрали крышу резервуара. Экспертам предстоит установить степень износа сооружения и определить весь фронт работ.

"Мы выполним новую стяжку дна резервуара, укрепим конструкции, выполним гидроизоляцию стен. По итогам экспертного заключения установим, что нужно сделать еще для того, чтобы повысить надежность объекта. Все работы предстоит выполнить в этом году", - рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Резервуар чистой воды эксплуатируется с 1981 года. Он является накопителем очищенной воды и позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное водоснабжение жителей Тюменской агломерации.

Перед тем, как вывести объект из эксплуатации на реконструкцию тюменский водоканал построил новый резервуар чистой воды. Проект по модернизации Метелевских водоочистных сооружений реализуется по концессионному соглашению, заключенному в 2017 году между региональным правительством, городской администрацией и "Росводоканал Тюмень".

Сейчас сооружения соответствуют стандартам XXI века. Здесь обновлены основные технологические линии смешения исходной воды с реагентами и отстаивания, внедрены инновационные технологии углевания, деманганации и подщелачивания воды. В результате комплекса мероприятий удалось существенно повысить качество водоподготовки, - сообщает Тюменская линия.