Жители Тюмени сообщают о случаях незаконных граффити на фасадах

О незаконных надписях и граффити тюменцы сообщают на портал “Тюмень - наш дом”.

Так, активны жители Заречных микрорайонов: на днях появились обращения из проезда Заречного, с улиц Газовиков, Эрвье, Алебашевской. А также Госпаровской, Магистральной, Широтной, Энергетиков и других.

Чтобы направить обращение, нужно перейти на сайт https://dom.tyumen-city.ru/, авторизоваться через госуслуги или VK, выбрать категорию "Нарушение требований к внешнему виду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства", в перечне отметить расположение надписи или граффити, указать адрес. Можно приложить фотографии, на сайте они скрыты.

Все обращения рассматриваются, статус можно посмотреть на портале. Также есть возможность поддержать других авторов, - сообщает Вслух.ру.