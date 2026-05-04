Тюменцам рекомендуют сначала пробовать немедикаментозные способы борьбы с головной болью

Специалист по работе с лицом и телом, тренер преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова посоветовала тюменцам попробовать альтернативные методы борьбы с головной болью, прежде чем использовать обезболивающие.

— Первое, когда болит голова, стоит — попить воды. Часто бывает, что из за нехватки жидкости происходит интоксикация в организме, из за чего возникает дискомфорт. У меня была ситуация, когда во время нетворкинга я общалась с большим количеством людей и почувствовала головную боль. Чтобы погасить ее, я пила очень много воды, — рассказывает специалист.

Еще один, на первый взгляд очевидный способ — легкий массаж, сделанный собственными руками. Здесь не нужно особых знаний или умений. Важно лишь сконцентрироваться на приятных ощущениях, - сообщает Мегатюмень.

— Попробуйте размять шею или даже кожу головы в зоне волос. Это может улучшить кровообращение и облегчить ваше состояние. Главное — почувствовать расслабление и удовольствие, — говорит Кузнецова.

Помните, как в детстве мама с папой говорили, что все болезни из за компьютера? Кое в чем родители были правы. Находясь в условиях жестких дедлайнов и огромного количества задач, мы забываем о передышке.

— Советую закрыть глаза, отложить телефоны, гаджеты и хотя бы на 3–5 минут просто посидеть. В зависимости от того, в какой зоне болит голова, можно положить одну руку на затылок, а другую — на лоб. Либо поместить ладони на виски. Иногда напряжение может возникнуть оттого, что человек сосредоточенно что то писал на компьютере, о чем то думал. Такой способ может помочь снять это состояние, — объясняет специалист.

К слову, Евгения Кузнецова рассказала, что, когда в теле напряжены какие то мышцы, там формируются триггеры. Кроме того, у них есть зоны проекции боли. То есть проблема может быть в шее, а кажется, что болит макушка.

— На кистях рук есть участки, которые называются Хэ Гу. Они известны как "точки от 100 болезней". Этот участок находится на тыльной стороне ладони между указательным и большим пальцем. Его нужно массировать круговыми движениями или надавить на 10–30 секунд. Желательно сделать процедуру на обеих руках. Еще можно помассировать точку на переносице между бровями, — заключила Евгения Кузнецова.