Лесной пожар ликвидировали в Тюменской области

По данным региональной диспетчерской службы, на утро 4 мая в Тюменской области нет действующих лесных пожаров. За последние сутки зафиксирован и ликвидирован лесной пожар на площади в 6 гектаров, сообщает деплеса ТО.

4 мая в Ишимской авиазоне установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тюменской - II класс (низкая степень), в Тобольской и Уватской - I класс (опасности нет).

5 мая в Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется II класс (низкая степень), в Ишимской и Уватской - I класс (опасности нет).

6 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая степень), в Уватской - I класс (опасности нет).