ВТБ завершил присоединение Почта Банка

Процесс интеграции Почта Банка в ВТБ коснулся 24 тыс. тюменцев. Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России и насчитывает 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений. Работает в 13 тыс. населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тыс. устройств.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин:

Объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке.

Интеграция проходила поэтапно с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов, далее услуги появились в почтовых отделениях. Совместно с Социальным фондом России реализован бесшовный перевод пенсий. А с января 2026 г. ВТБ стал оператором Пушкинской карты и выдал более 6,5 млн карт.