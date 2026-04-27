В реках Тюменской области продолжается подъем воды

Паводок на реках Тюменской области продолжается, наиболее заметный подъем воды специалисты фиксируют в реке Ишим в районе, сео Викулово и Абатское.
По данным на утро 27 апреля, в городе Ишим за сутки река приросла на 14 см, (551 см уровень над нулем поста), в Викулово — +14 см, уровень 402 см, Абатское — +13 см, уровень 606 см.
Также вода немного продолжает расти:
— Тобол (Коркино, Упорово) — +7 см
— Тобол (Ялуторовск) — +6 см
— Тура (Тюмень) — +4 см
— Иртыш (Тобольск) — +8 см
Есть участки, где наблюдается снижение:
— Ишим (Ильинка) — −2 см
— Иртыш (Демьянское) — −1 см
В целом уровень воды ниже опасных отметок. Подтоплены пять низководных мостов — в Криволукской, Рагозина, Ощепково, Клепиково и Балаганы. Власти круглосуточно следят за обстановкой и контролируют ситуацию.
