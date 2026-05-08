Тобол, Иртыш, Ишим и Тура продолжают расти в уровнях на территории Тюменской области

По данным на утро 8 мая, уровень воды в реке Ишим у села Ильинка поднялся до 746 см.

Самый заметный рост за сутки фиксируют:

— Тобол (Коркино) — +11 см, уровень 537 см

— Тобол (Упорово) — +10 см, уровень 546 см

— Ишим (Викулово) — +9 см, уровень 482 см

— Иртыш (Тобольск) — +8 см, уровень 612 см

Также вода продолжает прибывать:

— Иртыш (Уват, Демьянское) — +7 см

— Ишим (город Ишим) — +6 см

— Тура (Покровское) — +6 см

— Ишим (Абатское) — +4 см

— Тобол (Ялуторовск) — +3 см

— Тура (Тюмень) — +3 см

— Ишим (Ильинка) — +2 см

Подтопленными остаются пять низководных мостов — в Криволукской, Рагозина, Ощепково, Клепиково и Балаганы.

Ситуация находится под постоянным контролем властей.