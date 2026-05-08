Россияне стали активнее копить на пенсию

В России фиксируется заметный рост объёма пенсионных накоплений — граждане активнее используют инструменты долгосрочного финансового планирования. Согласно отчёту Банка России за 2025 год, общий объём активов в сегменте негосударственных пенсионных фондов демонстрирует устойчивую положительную динамику. А средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за прошлый год составила больше 10,9% годовых. При этом отдельные фонды по определенным программам демонстрировали до 21% годовых.

По данным ВТБ, ключевыми показателями тренда стал рост накоплений по договорам обязательного пенсионного страхования, сумма сбережений по программам долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения выросла в 1,7 раза по сравнению с концом 2024 года. Участники ПДС в прошлом году внесли 64 млрд рублей на свои счета, а ещё 17,8 млрд рублей перевели из обязательного пенсионного страхования. А за первый квартал 2026 года, как отмечает генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов, пользователи внесли на пенсионные счета почти 15 млрд рублей.

Число россиян, заинтересованных в формировании дополнительных пенсионных резервов, также растёт и превышает уже 11 млн человек. Дополнительно отмечается рост объёма выплат накопительных и негосударственных пенсий: за 2025 год показатель увеличился на 47%. Эксперты связывают этот социальный тренд с повышением финансовой грамотности населения и растущим доверием к инструментам негосударственного пенсионного обеспечения.