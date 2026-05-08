Тюменский хирург поднялся на один из пиков Гималаев

Тюменский врач‑кардиохирург, сотрудник ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин поднялся на высоту 6 тысяч метров при восхождении на Айленд Пик. Преодолеть маршрут ему помогли отличная физическая форма и внутренняя сила.

"Горы быстро показывают, кто ты есть: как переносишь усталость, холод, высоту… Непал — особенный. Красота здесь сильнее любых ожиданий", — делится впечатлениями врач.

Новостью о достижении врача поделился региональный депздрав со словами гордости за коллегу.

Айленд-Пик (Imja Tse, 6189 м) — "треккинговый" шеститысячник в Гималаях с категорией сложности PD+ (Perfectionnement Difficile / альпинизм начального-среднего уровня) или 2Б по советской классификации. Технически это самый сложный из популярных треккинговых пиков региона, требующий навыков работы с кошками, жумаром и веревками на леднике и вершинном гребне.