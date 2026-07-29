В Тюмени из-за паводка эногастрономическую ярмарку перенесли с набережной к ДК "Нефтяник"

Всероссийская эногастрономическая ярмарка, которую хотели провести на набережной в районе "Водокачки", переезжает в сквер у ДК "Нефтяник":вода из Туры подбирается к очередному ярусу, а ярмарка будет идти две недели - решили не рисковать.

Сергей Комаров, председатель "Ярмарочного союза организаторов ярмарок, производителей и продавцов отечественных товаров", организатор ярмарки:

К нашим уже смонтированным домикам на Набережной Туры подступила вода, в регионе введен режим ЧС. В связи со сложившейся ситуацией совместно с Администрацией города Тюмени была определена новая локация для размещения Всероссийской эногастрономической ярмарки. Домики-шале будут располагаться в сквере вокруг фонтана перед ДК "Нефтяник".

Организаторы уверены, что смена локации не только не помешает потоку гостей, но и привлечет новых посетителей. Дата и время открытия остаются прежними. Открытие уже сегодня, в 12.00.