Митрополит Югры решил лично крестить детей из многодетных семей округа

». 📸фото — Центр социальных медиа Югры

28 июля, в День крещения Руси, в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил крещение шести младенцев. Таинство приняли две девочки и четыре мальчика. В июне он обещал, что станет лично крестить третьего и последующих детей в семьях православных югорчан.

После обряда дети получили крестильные наборы от департамента социального развития округа и Евангелие для детей от Ханты-Мансийской епархии.

Директор департамента соцразвития Югры Антон Терехин:

Важный день в целом для Церкви, для Руси, и в этот день состоялось ещё одно наше мероприятие, за что я благодарен митрополии, владыке Павлу. Сегодня он лично крестил наших деток из многодетных семей, и я хочу им пожелать прежде всего здоровья, чтобы их охранял Бог, чтобы у них было всё хорошо. И мы дальше продолжим эту традицию, которая будет не только укреплять духовно-нравственные ценности в округе, но и поможет нам в увеличении многодетных семей.

С инициативой крестить третьего и последующих детей в семьях православных югорчан глава Ханты-Мансийской митрополии выступил в июне на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийской митрополией Русской Православной Церкви.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел: