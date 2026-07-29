Митрополит Югры решил лично крестить детей из многодетных семей округа

28 июля, в День крещения Руси, в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил крещение шести младенцев. Таинство приняли две девочки и четыре мальчика. В июне он обещал, что станет лично крестить третьего и последующих детей в семьях православных югорчан.
После обряда дети получили крестильные наборы от департамента социального развития округа и Евангелие для детей от Ханты-Мансийской епархии.
Директор департамента соцразвития Югры Антон Терехин:
Важный день в целом для Церкви, для Руси, и в этот день состоялось ещё одно наше мероприятие, за что я благодарен митрополии, владыке Павлу. Сегодня он лично крестил наших деток из многодетных семей, и я хочу им пожелать прежде всего здоровья, чтобы их охранял Бог, чтобы у них было всё хорошо. И мы дальше продолжим эту традицию, которая будет не только укреплять духовно-нравственные ценности в округе, но и поможет нам в увеличении многодетных семей.
С инициативой крестить третьего и последующих детей в семьях православных югорчан глава Ханты-Мансийской митрополии выступил в июне на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийской митрополией Русской Православной Церкви.
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел:
Совершая таинство Крещения, Церковь сегодня поддерживает деторождение в целом и многодетных семей чтит особо, отметил митрополит Павел. И я принял такое решение, каждого третьего и последующих детей крестить лично. Этой доброй традиции сегодня положено первое начало здесь, в Ханты-Мансийске. Мы сейчас готовимся ко Крещению младенцев во всех наших городах, и в Сургуте, и в Нижневартовске, и в Нефтеюганске. Будем крестить и об этом свидетельствовать. Русь всегда была православной, она всегда была многодетной, и от этого она и была сильна. Когда у нас сегодня не хватает населения в нашей стране, то Церковь и говорит об этом, что сколько Господь ниспосылает чад, столько должны мы и рождать, и крестить. Эти будет и сильная семья, и, конечно, сильное государство.
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