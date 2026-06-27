Программа поддержки сообществ поможет тюменцам реализовать свои инициативы

Новый инструмент поддержки общественных инициатив — ресурсная помощь от региональной Программы поддержки сообществ – запустили в Тюменской области.

Активные жители, проектные команды, некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели смогут получить необходимые товары, услуги, помещения или информационное сопровождение для реализации своих проектов. Заявки принимаются ежемесячно до 1-го числа на официальном сайте Программы поддержки сообществ.

Ресурсное сопровождение включает четыре вида в зависимости от потребностей проекта:

1. Инфраструктурная поддержка — предоставление помещения во временное пользование на срок до двух календарных месяцев для проведения регулярных встреч проектной команды.

2. Организационная поддержка — обеспечение товарами, необходимыми для проведения мероприятий сообщества.

3. Информационная поддержка — содействие в освещении мероприятия в социальных сетях и медиа.

4. Программная поддержка — предоставление услуг, направленных на повышение качества содержательной части программы мероприятия. Например, привлечение профильного специалиста — эксперта, ведущего, модератора — для работы на событии.

Для организационного, информационного и программного направлений установлен лимит до 20 тысяч рублей. Все виды предоставляются в нефинансовой форме, денежные выплаты не производятся.

"Ресурсная поддержка — это один из самых практичных инструментов Программы поддержки сообществ. Он создан для команд, которым для реализации инициативы нужна площадка, услуги специалистов, информационное сопровождение или материалы. Мы уверены, что новая система позволит оперативно закрывать текущие запросы от сообществ. Это поможет нам развивать программу точечно, с учетом живых потребностей жителей региона", — рассказал Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

Ключевое преимущество нового формата — регулярный, а не разовый порядок подачи заявок. Это позволяет сообществам обращаться за поддержкой каждый месяц по мере возникновения новых инициатив, без привязки к годовым конкурсным циклам, - сообщает Мой-портал.ру.