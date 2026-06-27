Тюменским дачникам рассказали, как защитить урожай от минирующей моли

В этом году в теплицах появилась минирующая моль (муха). Если на листьях огурцов или томатов (особенно нижних) появились длинные белые полоски – ходы личинок, значит, пора начинать борьбу – напоминает заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова.

Взрослая моль откладывает яйца на нижней части листьев. Одно насекомое может сделать кладку до 300 штук. Через 2–4 дня из них вылупляются личинки и начинают прокладывать ходы, высасывая сок из листьев. Со временем они желтеют и усыхают. Если не принять меры, урожайность за короткое время может снизиться на 40–70%.



Срезать и сжечь все поврежденные листья. Осмотреть ближайшие к ним с нижней стороны – если есть черные точки, их тоже удалить.

Развесить по периметру теплицы желтые липкие экраны для отлова взрослых особей, чтобы не допустить размножения. Их можно купить в магазинах или сделать самостоятельно из желтого картона с клеем.

Замульчировать посадки нетканым материалом, чтобы лишить вредителя мест для кладки яиц.

Опрыскивать растения биопрепаратами (Фитоверм, Матрин био) каждые 5–7 дней до полного исчезновения вредителя. Увлажнять нужно нижнюю часть листа, где развиваются личинки. Делать это вечером или в пасмурный теплый день. Для усиления эффекта добавить прилипатель или хозяйственное мыло.

Ежедневно проветривать теплицу, открывая двери и форточки, чтобы снизить влажность, - сообщает Тюменская область сегодня.