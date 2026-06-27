"Антифрод 2.0": какие изменения ждут владельцев банковских карт

Пакет поправок под условным наименованием "Антифрод 2.0" прошел Государственную Думу 9 июня 2026 года сразу во втором и третьем чтениях, а 17 июня его поддержал Совет Федерации. Остается подписание главой государства. Большинство положений начинает работать с 1 сентября 2026 года. Наиболее весомые правила распределены во времени и приходятся на 2027 год.

Александр Кудряшов, старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации рассказал, что нужно знать о новом антимошенническом законе. Банки заставят платить за ошибки.

– Финансовый смысл реформы сводится к перераспределению ответственности за украденное. Когда кредитная организация или оператор связи пренебрег предписанной процедурой выявления подозрительных операций и следствием стало хищение, потерпевшему вернут всю утраченную сумму, – объяснил эксперт.

Применительно к банкам критерием служит исполнение перевода без добровольного согласия владельца счета. Показателен случай, при котором банк располагал предупреждением из государственной системы "Антифрод" и все же провел спорную транзакцию. Возврат ложится на того участника, чье бездействие повлекло потерю.

При полном соблюдении предписанных процедур и переводе денег самим гражданином по собственной воле основания для выплаты отсутствуют. Это правило заработает 1 марта 2027 года.

Отдельный блок регулирует продолжительность хранения данных гражданина в реестре подозрительных операций. Пока человек находится в "черном списке", возможности его удаленного доступа к банковским сервисам сужаются.

Первичная запись аннулируется спустя двенадцать месяцев. Повторные и последующие эпизоды удерживают сведения втрое дольше, в течение трех лет. Досрочное удаление возможно при поступлении из правоохранительных органов уведомления о прекращении уголовного преследования. За гражданином закрепляется возможность обжаловать сам факт внесения реквизитов.

– Закон разрешает выпуск не более двадцати карт на человека с учетом всех банков. Цель ограничения — минимизация случаев, когда карты массово оформляются и передаются злоумышленникам для последующего обналичивания выведенных сумм, – говорит Кудряшов.

Дополнительно банкам позволено с разрешения владельца счета анализировать устройство, через которое инициируется платеж, на присутствие вредоносного программного обеспечения. Положение о лимите карт включается 1 сентября 2027 года.

Телекоммуникационные компании впервые получают денежную ответственность за пренебрежение обязанностями по борьбе с мошенничеством. На них возлагается распознавание подозрительных вызовов и участие в защите абонентов вместе с банковским сектором. Возмещение несет тот участник, который не справился со своей частью обязанностей, - сообщает КП-Тюмень.