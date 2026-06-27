Жителей Тюменской области приглашают на мероприятия второй недели Летнего фестиваля сообществ

8 июля в Тюмени, Тобольске и Ишиме стартует вторая неделя Летнего фестиваля сообществ, посвященная теме "Семьи" — семейным ценностям и преемственности поколений. Для жителей региона пройдут мастер-классы, выставки, концерты, спортивные игры и творческие встречи в общественных пространствах. Участие бесплатно.

Программа сформирована при участии местных сообществ и приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

8 июля в 11:00 в мультицентре "Моя территория" в Ишиме (ул. Ленина, 7) пройдет мастер-класс по созданию брелоков. Семьи города изготовят памятные сувениры, часть из которых смогут передать в специализированные учреждения для детей, переживающих трудные жизненные ситуации.

В этот же день в 19:00 в центре "Космос" (ул. Республики, 165А) состоится открытие выставки "Платки как искусство" и мастер-класс от стилиста бренда "Тюменские платки". Гости познакомятся с историей платка, увидят работы тюменских художников и узнают о символике узоров.

9 июля в 16:30 в мультицентре "Моя территория" в Тобольске (ул. Красноармейская) пройдет семейный марафон "На одной волне". Участников ждут конкурсы на сплоченность и взаимопонимание: семейные визитки, дубляж кинофрагментов и танцевальные испытания. Каждая семья сможет проявить свои таланты, заработать баллы и побороться за главный приз.

10 июля в 17:00 в мультицентре "Контора Пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) состоится вечер сказок. Тюменский автор прочитает две семейные истории в камерной атмосфере. После каждого произведения гости смогут обсудить услышанное, что поможет укрепить эмоциональную связь между поколениями через литературу.

11 июля в 13:00 в малом зале "Космоса" (ул. Республики, 165А) пройдет концерт ветеранов "Семья — моя опора". В программе — песни и сценические номера, посвященные семейным ценностям, любви и верности, уважению к Родине и поддержке традиций. Выступающие — ветераны, лауреаты конкурсов, представители инклюзивных молодежных организаций — поделятся личными историями о взаимопомощи и преемственности поколений. А в 15:00 в мультицентре "Моя территория" в Тюмени (ул. Ванцетти, 1) состоится мастер-класс по созданию фоторамки из фетра "Храним семейные моменты". Участникам необходимо принести семейное фото, чтобы под руководством дизайн-студии "Грея душу" изготовить рамку для хранения воспоминаний.

12 июля в 16:00 в мультицентре "Моя территория" в Ишиме пройдут игры на свежем воздухе "На природу всей семьей!". Команды из детей и родителей пройдут эстафеты и испытания, требующие взаимопомощи. По итогам испытаний участники распишут лавочку для городского пространства, изобразив на ней семейные ценности и сюжеты.

16 июля в 18:00 в мультицентре "Моя территория" на площадке Аптекарского сада в Тобольске состоится "Семейный зачет". В конкурсной программе каждый член семьи проявит свои способности: отцы — ловкость и хозяйственные навыки, мамы — смекалку и творческий подход, дети — станут помощниками и навигаторами.

17 июля в 17:00 в мультицентре "Контора Пароходства" пройдет мастер-класс по созданию семейного герба. Под руководством художника участники познакомятся с основами создания фамильных символов и разработают уникальный знак своей семьи.

18 июля в 15:00 в мультицентре "Моя территория" в Тюмени состоится мастер-класс "Семейный комикс: история хвостатого друга". Вместе с иллюстратором Хельгой Воджик участники освоят приемы визуального повествования и создадут собственный комикс о домашнем питомце, - сообщает Мегатюмень.

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