В России резко вырос спрос на ремонт бытовой техники весной 2026 года

Весной в России зафиксирован резкое повышение спроса на услуги мастерских по ремонту бытовой техники.

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, это обусловлено тем, что покупка новых устройств, особенно брендов, ушедших с рынка, стала значительно дороже из-за сложной логистики. Кроме того, подошел к концу срок службы гаджетов малоизвестных марок, купленных в период бума 2023–2024 годов. В результате за последние пять лет траты россиян на восстановление электроники практически удвоились, так как починить старый прибор обходится в разы дешевле, чем приобрести новый.

Чаще ремонтируют стиральные машины (15% заявок), холодильники (13%) и телевизоры (11%). Типичные проблемы варьируются от износа подшипников и засоров до утечки фреона и поломок электронных блоков.

Несмотря на то что средний чек в начале года показал временное снижение, эксперты предупреждают о факторах роста стоимости: дорожает выезд мастера, а дефицит оригинальных комплектующих Bosch, LG или Samsung заставляет сервисные центры переходить на китайские аналоги или детали от разобранной старой техники. В условиях нехватки документации и сложности современных инверторных двигателей или систем No Frost, диагностика становится ключевым этапом.

При выборе новой техники Морковкин советует обращать внимание на ремонтопригодность конструкции и доступность сервиса в конкретном регионе, - сообщает АиФ-Тюмень.