Эксперты фиксируют двукратный рост спроса на ОМС среди молодёжи

С начала года общее количество открытых обезличенных металлических счетов увеличилось более чем на 25%, а суммарный объём драгоценных металлов на этих счетах прибавил 12%. Стабильный рост интереса к ОМС фиксируется во всех возрастных категориях, но самую активную динамику показывает молодежь.

По данным ВТБ, молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет активнее открывают ОМС для формирования накоплений. Число таких пользователей за год выросло более чем вдвое. Средний портфель у них достигает 85 тыс. рублей. За год он увеличился почти на 26%, показав самую высокую динамику, в сравнении с другими возрастными группами — там спрос на металл вырос примерно в 1,5 раза. Количество владельцев металлических счетов в возрасте 26-35 лет приблизилось к 11,7 тыс. человек, а средняя сумма вложений дошла до 270 тыс. рублей, прибавив за год 15%.

У 36-45-летних средние накопления на таких счетах превысили 195 тыс. рублей, увеличившись за год на 23%. В группе 46-60 лет средний чек составляет 574,8 тыс. рублей, прирост за год составил 8%. Самая старшая возрастная категория (старше 60 лет) насчитывает самый крупный размер счета, в среднем это 1,7 млн рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ: